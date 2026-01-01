Тимоти Кастань

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Футбол
Кузяев столкнулся с Кастанем в матче Россия – Бельгия. Оба ушли с поля
#Евро-2020
Футбол
Только пять игроков из состава «Аталанты» моложе Алексея Миранчука
#Алексей Миранчук