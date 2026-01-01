ATP Finals

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«Рот-Вайсс» выбил «Байер» из Кубка Германии. Это клуб из 4-го дивизиона, который впервые за 27 лет сыграет в четвертьфинале
#Рот-Вайсс
Теннис
Состав групп и расписание матчей на Итоговом турнире ATP 🎾
#ATP Finals