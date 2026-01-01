Николай Давыденко

Лента
Материалы
Новости
Теннис
Медведев второй год подряд сыграет в финале Итогового турнира ATP. Он один из двух россиян, который на нем побеждал
#Даниил Медведев
Теннис
Даниил Медведев – второй победитель Итогового турнира ATP из России
#Даниил Медведев