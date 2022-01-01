Темный рыцарь
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Cупергеройский боевик с элементами неонуара
Год выхода
2008
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Материалы
Материалы
Джокер Хита Леджера – на самом деле положительный герой? Разбираем самую странную теорию «Темного рыцаря» Нолана
#Бэтмен
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