Телепузики
Инфо
Британское детское ТВ-шоу производства BBC
Дата выхода
31 марта 1997 г.
Лента
Материалы
Тайны «Телепузиков» – странного шоу нашего детства: почему на съемках умирали кролики, как героев ругали за пропаганду, в чем идея проекта
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#Телепузики
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