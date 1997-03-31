Телепузики

Инфо
Британское детское ТВ-шоу производства BBC
Дата выхода
31 марта 1997 г.
Лента
Материалы
О боже, «Телепузики» возвращаются (с теми же актерами в главных ролях и темнокожим солнцем-ребенком): как и зачем
#Телепузики
Тайны «Телепузиков» – странного шоу нашего детства: почему на съемках умирали кролики, как героев ругали за пропаганду, в чем идея проекта
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#Телепузики
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