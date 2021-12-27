Суниса Ли
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Кто меня вдохновлял в 2021 году. Авторы «Гола» радуются и благодарят
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#Гол
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Драматичная жизнь гимнастки на пути к золоту Олимпиады: инвалидность отца, смерти тети и дяди, перелом ноги, депрессия
#Олимпиада-2020