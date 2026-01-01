Крис Рок

Дата рождения
7 февраля 1965 г.
Инфо
Американский актер, комик, сценарист, теле- и кинопродюсер, режиссер
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Материалы
Разбираем детали скандала с ударом Уилла Смита на «Оскаре»: постановка или нет, что говорят участники, как Крис Рок раньше уже шутил про жену
#Оскар
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