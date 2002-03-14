SpaceX

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Американская компания, производитель космической техники
Дата основания
14 марта 2002 г.
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Космические туристы впервые полетели на МКС на корабле SpaceX: каждый заплатил по $55 млн, одному из участников – 71 год
#SpaceX
Как и зачем самый богатый человек мира летит в космос – и берет с собой самого возрастного и самого молодого людей в истории полетов
#Джефф Безос