Соломон Кверквелия

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Футбол
РФС запретил «Локомотиву» регистрацию новых игроков из-за задолженности перед бывшим игроком
#Соломон Кверквелия
Футбол
Кверквелия, Коченков и Эдер покинули «Локомотив»
#Локомотив
Футбол
Transfermarkt составил список самых подешевевших игроков РПЛ в 2020-м. Малком, Марио Фернандес и Крыховяк попали в тройку
#РПЛ
Футбол
«Ротор» подписал Кверквелию. В клубе пять игроков из Грузии
#Ротор