Соломон Кверквелия
РПЛ
Локомотив
РФС запретил «Локомотиву» регистрацию новых игроков из-за задолженности перед бывшим игроком
03 сентября, 17:38
Бывший игрок «Локомотива» Соломон Кверквелия пожаловался на клуб из-за невыплаты премий. После этого Российский футбольный союз (РФС) запретил «Локомотиву» регистрацию новых игроков.
Запрет снимут, когда клуб погасит задолженности. О какой сумме речь, не уточняется. Известно, что это долги за сезон-2019/20.
- Кверквелия принадлежал «Локомотиву» с 2017 по 2021 год. За это время он провел 108 игр за клуб, забил три гола и отдал три ассиста.
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