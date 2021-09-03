РФС запретил «Локомотиву» регистрацию новых игроков из-за задолженности перед бывшим игроком

Бывший игрок «Локомотива» Соломон Кверквелия пожаловался на клуб из-за невыплаты премий. После этого Российский футбольный союз (РФС) запретил «Локомотиву» регистрацию новых игроков.

Запрет снимут, когда клуб погасит задолженности. О какой сумме речь, не уточняется. Известно, что это долги за сезон-2019/20.