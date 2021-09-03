Соломон Кверквелия
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#Соломон Кверквелия #РПЛ #Локомотив

РФС запретил «Локомотиву» регистрацию новых игроков из-за задолженности перед бывшим игроком

03 сентября, 17:38

Бывший игрок «Локомотива» Соломон Кверквелия пожаловался на клуб из-за невыплаты премий. После этого Российский футбольный союз (РФС) запретил «Локомотиву» регистрацию новых игроков.

Запрет снимут, когда клуб погасит задолженности. О какой сумме речь, не уточняется. Известно, что это долги за сезон-2019/20.

  • Кверквелия принадлежал «Локомотиву» с 2017 по 2021 год. За это время он провел 108 игр за клуб, забил три гола и отдал три ассиста.
Источник:
сайт РФС
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