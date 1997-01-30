Шим Сук Хи

Дата рождения
30 января 1997 г.
Инфо
Южнокорейская шорт-трекистка
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Конькобежный спорт
Олимпийскую чемпионку по шорт-треку исключили из сборной Южной Кореи. Ее заподозрили в намеренном столкновении с соперницей
#Шим Сук Хи