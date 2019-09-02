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Сильвестр Игбун
№44
Нападающий
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Команда
Динамо
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
8 сент. 1990 (29) лет
Рост
173
Вес
73
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
В московскую больницу попал Игбун. Оказалось: не игрок «Динамо», а парень с чужими документами
#Сильвестр Игбун
16 января, 17:39
Чем футболисты РПЛ занимаются на изоляции: бесятся с детьми, играют на пианино, косплеят спецназ и Канье Уэста
#РПЛ
13 мая, 19:39
Все трансферы последнего дня. Икарди в «ПСЖ», Караваев в «Зените» и другие
#Серия А
02 сентября 2019, 23:08