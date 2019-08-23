Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Серхио Ромеро
№22
Вратарь
Подписаться
Команда
Манчестер Юнайтед
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
22 февр. 1987 (33) года
Рост
192
Вес
88
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
11 лет назад Месси выиграл единственный трофей с Аргентиной. Вот как это получилось
#Лионель Месси
23 августа 2019, 21:02
Победить быстрее всех в детской настольной игре – так футболист «Манчестер Юнайтед» попал в Книгу Гиннесса
#Аксель Туанзебе
14 июня, 20:05