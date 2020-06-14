Серхио Ромеро
№22
Вратарь
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Команда
Манчестер Юнайтед
Возраст
34
Рост
192
Вес
88
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Победить быстрее всех в детской настольной игре – так футболист «Манчестер Юнайтед» попал в Книгу Гиннесса
#Аксель Туанзебе
14 июня 2020, 20:05
11 лет назад Месси выиграл единственный трофей с Аргентиной. Вот как это получилось
#Лионель Месси
23 августа 2019, 21:02