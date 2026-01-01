Сергей Зубов

Дата рождения
22 июля 1970 г.
Достижения
Олимпийский чемпион 1992 г.
Лента
Материалы
Хаос в сборной России перед МЧМ-2022: два тренера ушли за два месяца, Знарок – на лавке рядом с новым
#Россия U20