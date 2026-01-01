Саймон Рубен

Год рождения
1944 г.
Инфо
Британский бизнесмен
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Материалы
Кроме шейхов акции «Ньюкасла» купили два брата: иракские евреи, мелькали в России 90-х и были богатейшими людьми Великобритании
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#Ньюкасл
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