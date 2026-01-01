Роберт Санчес

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Два года назад он играл в четвертой лиге, а сейчас едет на Евро с Испанией
#Роберт Санчес
Все в шоке от состава Испании на Евро. Почему там нет никого из «Реала» и всего 24 игрока вместо 26
#Испания