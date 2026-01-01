Оксана Чусовитина

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Самый трогательный момент дня – 46-летняя (!) гимнастка: слезы и аплодисменты от соперников. На первую Олимпиаду она ездила, когда сборной ее страны даже не существовало
#Оксана Чусовитина
44-летняя гимнастка Чусовитина выступит на 8-й Олимпиаде. Это рекорд в гимнастике, но не во всех видах спорта
#Оксана Чусовитина