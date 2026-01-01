Райан Мерфи

Лента
Материалы
«Крутит ручку пропаганды, источая вербальный пот». Все обсуждают слова американца про русского пловца – даже депутаты и Песков. Но конфликта там нет
#Евгений Рылов
Пловец Рылов установил рекорд Олимпиады. Его главный соперник теперь делает отсылки к допинговому скандалу
1
#Евгений Рылов
1