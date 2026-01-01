Иосиф Сталин

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Как Горбачев занял единственный в истории СССР пост президента: зачем это нужно, почему не было выборов и могло ли такое случиться раньше
#политика
Сын Сталина − зеркало режима. Стал генералом в 25 лет, делал спортимперию из денег и власти, умер в ссылке от алкоголизма
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#политика
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