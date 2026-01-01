Билл Гейтс

Дата рождения
28 октября 1955 г.
Инфо
Американский предприниматель и общественный деятель, филантроп
Лента
Материалы
25 книг, которые советует Билл Гейтс
#Билл Гейтс
Игру «Сапер» на Windows придумал прогер-самоучка, который украл идею. Плотно подсел даже Билл Гейтс
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#киберспорт
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