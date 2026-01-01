Барак Обама

Лента
Материалы
Новости
Великое фото, где футбол > политика. Финал ЛЧ прервал саммит G8: Обама, Меркель, Медведев – все смотрели трансляцию
#Лига чемпионов
Легендарное прощание Кобе с баскетболом: 60 очков в матче и речь, которую затем повторил Обама
#Кобе Брайант