Северная Корея

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Глава Корейской ассоциации дружбы опровергает сообщения о смерти Ким Чен Ына
#Северная Корея
Политика
Ким Чен Ын умер. Это сообщают два американских источника
#Северная Корея