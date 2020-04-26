Северная Корея
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#Северная Корея

Глава Корейской ассоциации дружбы опровергает сообщения о смерти Ким Чен Ына

26 апреля 2020, 00:06

«Информация о серьезных проблемах со здоровьем нашего маршала Ким Чен Ына является ложной и злонамеренной. Спасибо за беспокойство, но я прошу журналистов проверять источники новостей и не гнаться за сенсацией», – рассказал в твиттере Алехандро Као де Бенос. Bloomberg пишет, что в интервью он не объяснил, откуда взял эту информацию.

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