Северная Корея
Ким Чен Ын умер. Это сообщают два американских источника
25 апреля 2020, 23:35
- Лидер КНДР Ким Чен Ын, возможно, умер после неудачной операции на сердце. New York Post ссылается на радиовещательную сеть Гонконга, но добавляет пояснение: сообщение о смерти пока не подтверждено.
- В соцсети Weibo обсуждают пост вице-директора спутникового телевидения HKSTV – женщина говорит о собственном надежном источнике с информацией о смерти. Эту новость расписываетTMZ, ссылаясь на информацию International Business Times.
- В Японии пишут, что 36-летний Ким Чен Ын находится в коме или в очень тяжелом состоянии. Он уже несколько недель не появляется на публике.
- Глава Корейской ассоциации дружбы Алехандро Као де Бенос в твиттере опроверг слухи о смерти Ким Чен Ына. Bloomberg пишет, что он получает сообщения из Северной Кореи. Потом он не сказал, откуда взял эту информацию.
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