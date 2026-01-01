Placebo

Инфо
Британская рок-группа, исполняющая альтернативный рок и инди-рок
Дата основания
1994 г.
Лента
Материалы
Каким получился новый альбом Placebo – мы ждали девять лет. Будет ли он освещать жизнь так же, как прошлые?
1
#Placebo
1
22 ожидаемых альбома 2022 года: Placebo, Иван Дорн, Rammstein и другие
1
#музыка
1