Первенство мира по шахматам

Первые матчи
1886 г.
Факт
Последним российским чемпионом мира по шахматам был Владимир Крамник (2006)
Лента
Материалы
Новости
Сколько заработал Карлсен, защитив титул чемпиона мира по шахматам в матче с Непомнящим
#Карлсен – Непомнящий
Как подготовиться к главному матчу в шахматах – Карлсен и Непомнящий за первенство мира: почему так много партий, кто из них круче, что за армагеддон
#Карлсен – Непомнящий