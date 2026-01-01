Пабло Насименто

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Футбол
Пабло забил в дебютном матче за «Локомотив»
#Пабло Насименто
Футбол
«Локомотив» подтвердил переход Пабло. Он взял третий номер
#Пабло Насименто
Футбол
«Локомотив» договорился с «Бордо» о трансфере защитника Пабло
#Пабло Насименто