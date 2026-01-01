Дональд Горске

Дата рождения
28 ноября 1953 г.
Инфо
Американский обладатель мирового рекорда, известный как "любитель биг-мака"
Лента
Материалы
Американец уже 50 лет съедает по Биг Маку в день: обновил рекорд Гиннесса, не жалуется на здоровье, шутит про смерть от бургеров
#McDonaldʼs