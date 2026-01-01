Алексей Савватеев

Дата рождения
13 декабря 1973 г.
Инфо
Российский математик и специалист в математической экономике
Лента
Материалы
«Возник выбор: или не курить, или умереть с голода». Как люди переживали дефолт 1998-го – мы поговорили с разными профессиями
#Россия