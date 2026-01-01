Григорий Родченков

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Легкая атлетика
Трамп подписал новый антидопинговый закон. Он назван в честь Родченкова
#допинг
Легкая атлетика
Сенат США принял антидопинговый закон и назвал его в честь Родченкова
#Григорий Родченков