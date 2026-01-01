Есиро Мори

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Олимпиада 2020
Оргкомитет Олимпийских игр в Токио добавит в правление 12 женщин после обвинений бывшего руководителя в сексизме
#Олимпиада-2020
Разное
Глава оргкомитета Олимпиады в Токио подал в отставку. Причина – разбирательства из-за сексистских высказываний
#Есиро Мори