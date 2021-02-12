Есиро Мори
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#Есиро Мори

Глава оргкомитета Олимпиады в Токио подал в отставку. Причина – разбирательства из-за сексистских высказываний

9 часов назад

В начале февраля глава организационного комитета Олимпиады в Токио Есиро Мори позволил себе сексистские высказывания на одной из встреч. Мори сказал, что из-за увеличения числа женщин в оргкомитетах нужно увеличить время заседаний. Мори сказал, что они говорят постоянно и не могут остановиться, потому что их это раздражает. 50 участников той встречи никак не возразили Мори.

Сейчас Мори объявил об уходе:

«С сегодняшнего дня я ухожу в отставку со своего поста. Мои неуместные комментарии доставили большие неприятности. Мне жаль. Важно, чтобы в июле Олимпиада стартовала. И не должно быть так, что мое присутствие стало бы препятствием для этого».

Пока неизвестно, кто заменит Мори на должности.

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