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Нюрнберг
Нюрнберг
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Сайт
https://www.fcn.de/home/
Страна
Германия
Стадион
Грюндиг-Арена
Тренер
Борис Шоммерс
Б. Шоммерс
Материалы
Состав
Результаты
Расписание
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В Бундеслиге есть немец с российским гражданством. Какой шикарный гол он забил «Шальке» 💣
#Эдуард Левен
24 мая, 17:36
Фантомный гол, переигровка, угрозы судьям. Так «Бавария» и «Нюрнберг» раскачали Бундеслигу четверть века назад
#Томас Хельмер
23 апреля, 14:29