Ноэл Галлахер

Дата рождения
29 мая 1967 г.
Инфо
Британский музыкант, певец, гитарист, идеолог и главный автор песен британской рок-группы Oasis
Лента
Материалы
«У меня швы на верхней губе». Ноэль Галлахер из Oasis разбил лицо об отца игрока «Ман Сити», празднуя золото – даже плачущий Гвардиола переживал
#Ноэл Галлахер
Как распалась группа Oasis, из-за чего поругались братья Галлахеры и почему они до сих пор не воссоединятся
#Oasis