Маркус Берг
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Берг уйдет из «Краснодара» летом. Вернется в «Гетеборг», где начинал карьеру
вчера, 12:07
Маркус Берг уйдет из «Краснодара» после окончания сезона-2020/21. Летом у него завершается контракт с клубом.
Берг перейдет в шведский «Гетеборг». «Краснодар» уже объявил об этом официально.
В «Гетеборге» Берг начинал профессиональную карьеру. Он провел там 53 матча и забил 21 гол.
Берг – лучший бомбардир «Краснодара» в этом сезоне РПЛ. Он забил девять голов и сделал два ассиста за 15 матчей. За весь прошлый сезон он тоже имел девять голов в РПЛ.
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