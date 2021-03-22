Берг уйдет из «Краснодара» летом. Вернется в «Гетеборг», где начинал карьеру

Маркус Берг уйдет из «Краснодара» после окончания сезона-2020/21. Летом у него завершается контракт с клубом.

Берг перейдет в шведский «Гетеборг». «Краснодар» уже объявил об этом официально.

В «Гетеборге» Берг начинал профессиональную карьеру. Он провел там 53 матча и забил 21 гол.

Берг – лучший бомбардир «Краснодара» в этом сезоне РПЛ. Он забил девять голов и сделал два ассиста за 15 матчей. За весь прошлый сезон он тоже имел девять голов в РПЛ.