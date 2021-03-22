Маркус Берг
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#Маркус Берг #РПЛ #Футбол #Краснодар #Гетеборг

Берг уйдет из «Краснодара» летом. Вернется в «Гетеборг», где начинал карьеру

вчера, 12:07

Маркус Берг уйдет из «Краснодара» после окончания сезона-2020/21. Летом у него завершается контракт с клубом.

Берг перейдет в шведский «Гетеборг». «Краснодар» уже объявил об этом официально. 

В «Гетеборге» Берг начинал профессиональную карьеру. Он провел там 53 матча и забил 21 гол.

Берг – лучший бомбардир «Краснодара» в этом сезоне РПЛ. Он забил девять голов и сделал два ассиста за 15 матчей. За весь прошлый сезон он тоже имел девять голов в РПЛ.

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Источник:
Официальный сайт «Краснодара»
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