Зоран Тошич
Футбол
Тайчжоу Юаньда
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#Зоран Тошич #Футбол #Тайчжоу Юаньда

Зоран Тошич стал свободным агентом, потому что его клуб прекратил существование

вчера, 10:19

Карьера Зорана Тошича после семи лет в ЦСКА:

  • Вернулся на три года в «Партизан». Провел 81 игру во всех турнирах.
  • В 2020-м он на правах свободного агента перешел в «Тайчжоу Юаньда».

Тошич сыграл за «Тайчжоу» 10 матчей во второй китайской лиге, забил 3 гола. И теперь клуб объявил о расформировании по финансовым причинам. 33-летний Тошич стал свободным агентом.

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Источник:
Transfermarkt
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