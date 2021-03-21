Зоран Тошич стал свободным агентом, потому что его клуб прекратил существование

Карьера Зорана Тошича после семи лет в ЦСКА:

Вернулся на три года в «Партизан». Провел 81 игру во всех турнирах.

В 2020-м он на правах свободного агента перешел в «Тайчжоу Юаньда».

Тошич сыграл за «Тайчжоу» 10 матчей во второй китайской лиге, забил 3 гола. И теперь клуб объявил о расформировании по финансовым причинам. 33-летний Тошич стал свободным агентом.