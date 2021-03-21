Зоран Тошич
Футбол
Тайчжоу Юаньда
Зоран Тошич стал свободным агентом, потому что его клуб прекратил существование
вчера, 10:19
Карьера Зорана Тошича после семи лет в ЦСКА:
- Вернулся на три года в «Партизан». Провел 81 игру во всех турнирах.
- В 2020-м он на правах свободного агента перешел в «Тайчжоу Юаньда».
Тошич сыграл за «Тайчжоу» 10 матчей во второй китайской лиге, забил 3 гола. И теперь клуб объявил о расформировании по финансовым причинам. 33-летний Тошич стал свободным агентом.
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