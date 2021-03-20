Роберт Левандовски
Бундеслига
Футбол
Бавария
Левандовски стал вторым бомбардиром в истории Бундеслиги
20 марта, 19:19
«Бавария» обыграла «Штутгарт» – 4:0. Роберт Левандовски оформил хет-трик:
- Это его 269-й, 270-й и 271-й голы в Бундеслиге. Он стал вторым бомбардиром в истории чемпионата Германии. У Герда Мюллера с первой строчки 365 мячей.
- Он забил свой 42-й мяч в этом сезоне во всех турнирах. Ни у одного игрока из топ-5 нет и 30.
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