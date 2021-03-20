Роберт Левандовски
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#Роберт Левандовски #Футбол #Бавария #Бундеслига

Левандовски стал вторым бомбардиром в истории Бундеслиги

20 марта, 19:19

«Бавария» обыграла «Штутгарт» – 4:0. Роберт Левандовски оформил хет-трик:

  • Это его 269-й, 270-й и 271-й голы в Бундеслиге. Он стал вторым бомбардиром в истории чемпионата Германии. У Герда Мюллера с первой строчки 365 мячей.
  • Он забил свой 42-й мяч в этом сезоне во всех турнирах. Ни у одного игрока из топ-5 нет и 30.
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Левандовски 18
Гнабри 22
Левандовски 23
Левандовски 39
4:0
Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
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