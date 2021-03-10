Мбаппе – самый молодой игрок, который забил 25 голов в Лиге чемпионов

Киллиан Мбаппе с пенальти забил в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны». Этот гол стал для него 25-м в Лиге чемпионов.

В первом матче Мбаппе оформил хет-трик. Всего в этом сезоне ЛЧ он провел семь матчей и забил шесть голов (четыре из них – в плей-офф).

Мбаппе 22 года. За «ПСЖ» он выступает с 2017 года.

Холанд забил 20-й гол в Лиге чемпионов. Он превзошел рекорд Мбаппе по числу мячей в ЛЧ до 21-летия