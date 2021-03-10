Килиан Мбаппе
Лига чемпионов
Футбол
ПСЖ
Мбаппе – самый молодой игрок, который забил 25 голов в Лиге чемпионов
вчера, 23:44
Киллиан Мбаппе с пенальти забил в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны». Этот гол стал для него 25-м в Лиге чемпионов.
В первом матче Мбаппе оформил хет-трик. Всего в этом сезоне ЛЧ он провел семь матчей и забил шесть голов (четыре из них – в плей-офф).
Мбаппе 22 года. За «ПСЖ» он выступает с 2017 года.
Холанд забил 20-й гол в Лиге чемпионов. Он превзошел рекорд Мбаппе по числу мячей в ЛЧ до 21-летия
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