«Локомотив» не провел онлайн с «Арсеналом» и не обновляет соцсети. Инсайдеры писали об увольнениях в пресс-службе

Посты перестали выходить на фоне скандала из-за снимка работников пресс-службы клуба. Они позируют на фото в футболках с надписями «е***и мы вас всех н***й в рот». «Гол» не может опубликовать оригинал снимка из-за закона о СМИ.

Снимок появился в соцсетях 5 марта и, по неофициальной информации, связан с увольнением Николая Комарова – главы главы департамента корпоративных коммуникаций.

Он работал в «Локомотиве» больше четырех лет, и работники пресс-службы якобы проводили своего начальника, устроив акцию с футболками. Кому адресовано сообщение на них, неизвестно.

Об уходе Комарова написали телеграм-каналы «РБ Спорт» и «Усы Кикнадзе», но официально эту информацию не подтверждали.

В декабре у «Локомотива» сменилось руководство – клуб покинули председатель совета директоров Анатолий Мещеряков и гендиректор Василий Кикнадзе. «РБ Спорт» утверждает, что теперь новая администрация увольняет тех, кто приходил при них в клуб.

Официально неизвестно, были ли увольнения в пресс-службе после снимка. «Усы Кикнадзе» пишет, что уволен PR-директор Кирилл Брейдо, а решение по другим работникам примут после праздников.