Локомотив
РПЛ
Футбол
Поделиться:
Комментарии:
0
#Локомотив #РПЛ #Футбол #Локомотив

«Локомотив» не провел онлайн с «Арсеналом» и не обновляет соцсети. Инсайдеры писали об увольнениях в пресс-службе

54 минуты назад

Болельщики «Локомотива» пожаловались на неактивные соцсети команды в день матча с «Арсеналом» (3:0). Клуб опубликовал состав на игру только в инстаграме, а в большинстве соцсетей информации о матче не было.

группа «Локомотива» во «ВКонтакте»

группа «Локомотива» во «ВКонтакте»

твиттер «Локомотива»

твиттер «Локомотива»

группа «Локомотива» во «ВКонтакте»

Посты перестали выходить на фоне скандала из-за снимка работников пресс-службы клуба. Они позируют на фото в футболках с надписями «е***и мы вас всех н***й в рот». «Гол» не может опубликовать оригинал снимка из-за закона о СМИ.

  • Снимок появился в соцсетях 5 марта и, по неофициальной информации, связан с увольнением Николая Комарова – главы главы департамента корпоративных коммуникаций.
  • Он работал в «Локомотиве» больше четырех лет, и работники пресс-службы якобы проводили своего начальника, устроив акцию с футболками. Кому адресовано сообщение на них, неизвестно.
  • Об уходе Комарова написали телеграм-каналы «РБ Спорт» и «Усы Кикнадзе», но официально эту информацию не подтверждали.

В декабре у «Локомотива» сменилось руководство – клуб покинули председатель совета директоров Анатолий Мещеряков и гендиректор Василий Кикнадзе. «РБ Спорт» утверждает, что теперь новая администрация увольняет тех, кто приходил при них в клуб. 

Официально неизвестно, были ли увольнения в пресс-службе после снимка. «Усы Кикнадзе» пишет, что уволен PR-директор Кирилл Брейдо, а решение по другим работникам примут после праздников.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Разбираем новых боссов «Локомотива». Помощник губернатора Воронежской области и директор из ЦСКА
Все дела Кикнадзе за два года в «Локомотиве». Точно было только плохое?
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Локомотив
#РПЛ
#Футбол
#Локомотив