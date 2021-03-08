«Локомотив» не провел онлайн с «Арсеналом» и не обновляет соцсети. Инсайдеры писали об увольнениях в пресс-службе
Болельщики «Локомотива» пожаловались на неактивные соцсети команды в день матча с «Арсеналом» (3:0). Клуб опубликовал состав на игру только в инстаграме, а в большинстве соцсетей информации о матче не было.
- Телеграм не обновлялся с 5 марта.
- «Одноклассники», «Вконтакте» и фейсбук – с 6 марта.
- Твиттер продолжает обновляться, но в нем не было состава на матч и традиционной текстовой трансляции.
- Инстаграм тоже обновляется – в нем был и состав, и результат.
Посты перестали выходить на фоне скандала из-за снимка работников пресс-службы клуба. Они позируют на фото в футболках с надписями «е***и мы вас всех н***й в рот». «Гол» не может опубликовать оригинал снимка из-за закона о СМИ.
- Снимок появился в соцсетях 5 марта и, по неофициальной информации, связан с увольнением Николая Комарова – главы главы департамента корпоративных коммуникаций.
- Он работал в «Локомотиве» больше четырех лет, и работники пресс-службы якобы проводили своего начальника, устроив акцию с футболками. Кому адресовано сообщение на них, неизвестно.
- Об уходе Комарова написали телеграм-каналы «РБ Спорт» и «Усы Кикнадзе», но официально эту информацию не подтверждали.
В декабре у «Локомотива» сменилось руководство – клуб покинули председатель совета директоров Анатолий Мещеряков и гендиректор Василий Кикнадзе. «РБ Спорт» утверждает, что теперь новая администрация увольняет тех, кто приходил при них в клуб.
Официально неизвестно, были ли увольнения в пресс-службе после снимка. «Усы Кикнадзе» пишет, что уволен PR-директор Кирилл Брейдо, а решение по другим работникам примут после праздников.