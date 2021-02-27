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«Сочи» забил четыре гола тульскому «Арсеналу» за 16 минут и вышел на третье место
7 минут назад
Все голы залетели во втором тайме. Так прошел матч 20-го тура РПЛ:
Нападающий Антон Заболотный забил в третьем матче подряд во всех турнирах. В РПЛ у него шесть голов в 18-ти играх.
«Арсенал» идет в зоне переходных матчей. «Сочи» поднялся на третье место, но может его упустить. У «Спартака» на одно очко меньше и игра в запасе.
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