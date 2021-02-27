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#РПЛ #Футбол #Сочи #Арсенал Тула

«Сочи» забил четыре гола тульскому «Арсеналу» за 16 минут и вышел на третье место

7 минут назад

Все голы залетели во втором тайме. Так прошел матч 20-го тура РПЛ:

Матч завершен
Сочи
Сочи
Заболотный 51
Терехов 53
Жоаозиньо 58
Юсупов 67
4:0
Матч завершен
Арсенал
Тула
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Нападающий Антон Заболотный забил в третьем матче подряд во всех турнирах. В РПЛ у него шесть голов в 18-ти играх.

«Арсенал» идет в зоне переходных матчей. «Сочи» поднялся на третье место, но может его упустить. У «Спартака» на одно очко меньше и игра в запасе.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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