«Сочи» забил четыре гола тульскому «Арсеналу» за 16 минут и вышел на третье место

Нападающий Антон Заболотный забил в третьем матче подряд во всех турнирах. В РПЛ у него шесть голов в 18-ти играх.

«Арсенал» идет в зоне переходных матчей. «Сочи» поднялся на третье место, но может его упустить. У «Спартака» на одно очко меньше и игра в запасе.