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«Химки» обыграли «Уфу». У них шесть побед за последние семь матчей в РПЛ
59 минут назад
«Химки» победили «Уфу» со счетом 2:1. Илья Кухарчук получил красную карточку на 74-й минуте, поэтому «Химки» заканчивали матч в меньшинстве.
«Химки» не проигрывают в РПЛ с первого ноября. Тогда со счетом 0:2 клуб проиграл «Зениту». Единственная потеря очков после того матча была 6 декабря в игре с ЦСКА (2:2).
«Химки» поднялись на девятое место в РПЛ. Команда набрала 28 очков за 20 матчей. В первом круге «Химки» тоже обыгрывали «Уфу» со счетом 2:1.
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