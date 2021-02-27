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#Химки #Футбол #РПЛ #Уфа

«Химки» обыграли «Уфу». У них шесть побед за последние семь матчей в РПЛ

59 минут назад

«Химки» победили «Уфу» со счетом 2:1. Илья Кухарчук получил красную карточку на 74-й минуте, поэтому «Химки» заканчивали матч в меньшинстве.

«Химки» не проигрывают в РПЛ с первого ноября. Тогда со счетом 0:2 клуб проиграл «Зениту». Единственная потеря очков после того матча была 6 декабря в игре с ЦСКА (2:2).

«Химки» поднялись на девятое место в РПЛ. Команда набрала 28 очков за 20 матчей. В первом круге «Химки» тоже обыгрывали «Уфу» со счетом 2:1.

Расписание матчей и трансляций 20-го тура РПЛ

Матч завершен
Химки
Химки
Конате 49
Глушаков 62
2:1
Матч завершен
Уфа
Уфа
Камилов 90
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