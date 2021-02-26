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Три гола за матч с «Тамбовом» – лучший результат «Ротора» в сезоне-2020/21
вчера, 22:32
«Ротор» обыграл «Тамбов» со счетом 3:1. Первый тайм со счетом 1:0 выиграл «Тамбов».
До этого матча «Ротор» еще не забивал в сезоне РПЛ три гола за матч. Лучшим результатом были два гола в гостевой игре с «Локомотивом» (2:1).
«Ротор» занимает в таблице РПЛ 13-е место. За 20 матчей клуб набрал 17 очков. Разница мячей – 12:31
«Тамбов» идет последним, но забил в сезоне на два гола больше.
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