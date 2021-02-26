Три гола за матч с «Тамбовом» – лучший результат «Ротора» в сезоне-2020/21

До этого матча «Ротор» еще не забивал в сезоне РПЛ три гола за матч. Лучшим результатом были два гола в гостевой игре с «Локомотивом» (2:1).

«Ротор» занимает в таблице РПЛ 13-е место. За 20 матчей клуб набрал 17 очков. Разница мячей – 12:31

«Тамбов» идет последним, но забил в сезоне на два гола больше.