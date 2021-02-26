Братья Архиповы забивали за «Тамбов» в трех разных лигах

Артем Архипов и Сергей Архипов – воспитанники «Тамбова». Это братья-близнецы, которые пришли в футбол в шестилетнем возрасте.

До этого сезона оба принадлежали «Тамбову». Transfermarkt пишет, что Сергей Архипов в январе перешел в «Кубань».

Туда же в феврале перешел и Артем Архипов, но уже через неделю вернулся обратно. Информация от Transfermarkt – это аренда.

Братья Архиповы вдвоем имеют три гола за «Тамбов». Все – в разных лигах.

2015, ПФЛ. Артем Архипов

2018, ФНЛ. Сергей Архипов

2021, РПЛ. Артем Архипов

РПЛ возобновилась после перерыва. В первом матче «Тамбов» проиграл «Ротору»