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Братья Архиповы забивали за «Тамбов» в трех разных лигах
вчера, 22:04
Артем Архипов и Сергей Архипов – воспитанники «Тамбова». Это братья-близнецы, которые пришли в футбол в шестилетнем возрасте.
До этого сезона оба принадлежали «Тамбову». Transfermarkt пишет, что Сергей Архипов в январе перешел в «Кубань».
Туда же в феврале перешел и Артем Архипов, но уже через неделю вернулся обратно. Информация от Transfermarkt – это аренда.
Братья Архиповы вдвоем имеют три гола за «Тамбов». Все – в разных лигах.
РПЛ возобновилась после перерыва. В первом матче «Тамбов» проиграл «Ротору»
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