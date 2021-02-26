Артем Архипов
РПЛ
Футбол
Сергей Архипов
Тамбов
Поделиться:
Комментарии:
0
#Артем Архипов #Футбол #РПЛ #Тамбов #Сергей Архипов

Братья Архиповы забивали за «Тамбов» в трех разных лигах

вчера, 22:04

«Тамбов» проиграл «Ротору» (1:3). Единственный гол в его составе забил Артем Архипов. Этот матч был для него дебютным в РПЛ.

Матч завершен
Тамбов
Тамбов
Архипов 41
1:3
Матч завершен
Ротор
Волгоград
Гигашвили 54
Понсе 58
Кипиани 71

Артем Архипов и Сергей Архипов – воспитанники «Тамбова». Это братья-близнецы, которые пришли в футбол в шестилетнем возрасте.

До этого сезона оба принадлежали «Тамбову». Transfermarkt пишет, что Сергей Архипов в январе перешел в «Кубань».

Туда же в феврале перешел и Артем Архипов, но уже через неделю вернулся обратно. Информация от Transfermarkt – это аренда.

Братья Архиповы вдвоем имеют три гола за «Тамбов». Все – в разных лигах.

  • 2015, ПФЛ. Артем Архипов
  • 2018, ФНЛ. Сергей Архипов
  • 2021, РПЛ. Артем Архипов

РПЛ возобновилась после перерыва. В первом матче «Тамбов» проиграл «Ротору»

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
За «Тамбов» забил воспитанник. Он побеждал в чемпионате Белоруссии, играл в ПФЛ и уходил из клуба на неделю
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Артем Архипов
#Футбол
#РПЛ
#Тамбов
#Сергей Архипов