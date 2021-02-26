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РПЛ перенесла матчи ЦСКА – «Ахмат» и «Краснодар» – «Динамо» после изменений расписания Кубка
час назад
- ЦСКА и «Ахмат» сыграют 6 марта вместо 8-го. Игра начнется в 14:00 по Москве.
- «Краснодар» и «Динамо» встретятся 18 марта вместо 21-го. Матч стартует в 19:00 по Москве.
- Матчи сдвинулись из-за переноса четвертьфиналов Кубка России. Встречи проведут в апреле, а не в начале марта. Сдвиг связан с переносом матча 1/8 финала между «Уфой» и «Уралом». Из-за непогоды игру перенесли с 22 февраля на 3 марта.
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