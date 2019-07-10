Эдер Милитао
Реал
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#Эдер Милитао #Реал

Милитао ушел с первой пресс-конференции в «Реале». У него закружилась голова

10 июля 2019, 18:05
Александр Плеханов

Сегодня 21-летний бразилец Эдер Милитао проводил пресс-конференцию на представлении в «Реале». Когда Милитао общался с журналистами, он почувствовал себя плохо. Пресс-конференцию прервали, а Милитао пожаловался на головокружение. Marca опубликовала вот такое видео:

«Реал» купил защитника Милитао у «Порту». За его трансфер отдали 50 миллионов евро, а сам Милитао сказал мотивирующие вещи о личных целях и задачах на ближайшее время:

«Я очень рад играть в лучшем клубе мира. С детства я хотел играть в самом большом клубе в мире и хочу поблагодарить президента и всех фанатов «Реала» за их доверие. Они могут быть уверены, что я оставлю всего себя ради этой футболки. Я надеюсь провести здесь отличный сезон и войти в историю с этим клубом».

Представление Милитао в «Реале» все равно получилось. Посмотрите фотографии:

Все фото: Global Look Press
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