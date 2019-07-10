Милитао ушел с первой пресс-конференции в «Реале». У него закружилась голова

«Реал» купил защитника Милитао у «Порту». За его трансфер отдали 50 миллионов евро, а сам Милитао сказал мотивирующие вещи о личных целях и задачах на ближайшее время:

«Я очень рад играть в лучшем клубе мира. С детства я хотел играть в самом большом клубе в мире и хочу поблагодарить президента и всех фанатов «Реала» за их доверие. Они могут быть уверены, что я оставлю всего себя ради этой футболки. Я надеюсь провести здесь отличный сезон и войти в историю с этим клубом».

Представление Милитао в «Реале» все равно получилось. Посмотрите фотографии: