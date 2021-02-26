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#Краснодар #Футбол #РПЛ #Лига чемпионов #Лига Европы

В еврокубках не осталось ни одного русского клуба

2 часа назад

Завершилась 1/16 финала Лиги Европы. Это стадия стала последней для «Краснодара» в ЛЕ – он дважды проиграл «Динамо» З и вылетел.

Теперь в еврокубках не осталось команд из России. История остальных команд:

  • «Локомотив»: занялся последнее место в своей группе Лиги чемпионов.
  • «Зенит»: занялся последнее место в своей группе ЛЧ.
  • ЦСКА: занялся последнее место в своей группе Лиги Европы.

В 26 еврокубковых матчах в этом сезоне русские клубы выиграли лишь раз.

Боль:
Наш евросезон – все. Вылет от грузин, разгром от бельгийцев, провал по коэффициентам, а побеждал только «Краснодар»
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