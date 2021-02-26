В еврокубках не осталось ни одного русского клуба

Завершилась 1/16 финала Лиги Европы. Это стадия стала последней для «Краснодара» в ЛЕ – он дважды проиграл «Динамо» З и вылетел.

Теперь в еврокубках не осталось команд из России. История остальных команд:

«Локомотив»: занялся последнее место в своей группе Лиги чемпионов.

«Зенит»: занялся последнее место в своей группе ЛЧ.

ЦСКА: занялся последнее место в своей группе Лиги Европы.

В 26 еврокубковых матчах в этом сезоне русские клубы выиграли лишь раз.