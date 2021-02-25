Александр Алаев избран президентом ФНЛ. Он хочет объединить ФНЛ и ПФЛ

В Москве прошли выборы президента ФНЛ. 19 клубов из 22 проголосовали за Александра Алаева. Он был игроком сборной России по пляжному футболу, а после спорта сделал карьеру чиновника. Алаев занимал несколько должностей в РФС, а с 2019-го был ее генеральным секретарем.

На собрании ФНЛ Алаев объявил о возможном проведении масштабной реформы с сезона-2022/23. ФНЛ и часть команд ПФЛ должны объединиться в большую лигу из 36 команд, которая будет разделена на две зоны. Также в этом чемпионате планируется плей-офф.

«Вариант с 36 командами может быть реализован. Понятно, что надо поднять для этого около 14 команд из ПФЛ. Пока никто не даст четкого ответа, готовы ли они. Но делать это ради галочки не хочется».