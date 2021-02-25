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#Манчестер Сити #Футбол #Лига чемпионов

Два удара в створ ворот «Ман Сити» – максимум для его соперников в сезоне ЛЧ

21 минуту назад

«Манчестер Сити» из семи матчей в Лиге чемпионов этого сезона выиграл шесть и пропустил всего один гол. По ударам в створ ворот клуба:

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