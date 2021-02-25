Манчестер Сити
Лига чемпионов
Футбол
Два удара в створ ворот «Ман Сити» – максимум для его соперников в сезоне ЛЧ
21 минуту назад
«Манчестер Сити» из семи матчей в Лиге чемпионов этого сезона выиграл шесть и пропустил всего один гол. По ударам в створ ворот клуба:
- Два – с «Порту».
- Два – с «Марселем».
- Один – с «Олимпиакосом».
- Ноль – с «Олимпиакосом».
- Один – с «Порту».
- Два – с «Марселем».
- Один – с менхенгладбахской «Боруссией».
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