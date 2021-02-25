Два удара в створ ворот «Ман Сити» – максимум для его соперников в сезоне ЛЧ

«Манчестер Сити» из семи матчей в Лиге чемпионов этого сезона выиграл шесть и пропустил всего один гол. По ударам в створ ворот клуба:

Два – с «Порту».

Два – с «Марселем».

Один – с «Олимпиакосом».

Ноль – с «Олимпиакосом».

Один – с «Порту».

Два – с «Марселем».

Один – с менхенгладбахской «Боруссией».