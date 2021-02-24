Алексей Миллер
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Алексей Миллер будет председателем правления «Газпрома» до 2026 года. Он занимает эту должность с 2001-го
3 часа назад
Алексей Миллер работает председателем правления «Газпрома» с 2001 года. Сейчас его единогласным решением переизбрали на эту должность. Новый срок начнется 31 мая 2021 года.
«Газпром» – главный спонсор «Зенита», болельщиком которого является Миллер. За время, что Миллер стоит во главе «Газпрома», клуб:
- 6 раз побеждал в РПЛ.
- Брал 3 Кубка России.
- Побеждал в 5 Суперкубках.
- В сезоне-2007/08 стал победителем Кубка УЕФА.
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