Алексей Миллер
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#Алексей Миллер #Футбол #РПЛ #Зенит

Алексей Миллер будет председателем правления «Газпрома» до 2026 года. Он занимает эту должность с 2001-го

3 часа назад

Алексей Миллер работает председателем правления «Газпрома» с 2001 года. Сейчас его единогласным решением переизбрали на эту должность. Новый срок начнется 31 мая 2021 года.

«Газпром» – главный спонсор «Зенита», болельщиком которого является Миллер. За время, что Миллер стоит во главе «Газпрома», клуб:

  • 6 раз побеждал в РПЛ.
  • Брал 3 Кубка России.
  • Побеждал в 5 Суперкубках.
  • В сезоне-2007/08 стал победителем Кубка УЕФА.
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